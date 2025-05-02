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Gündem
AA 02.05.2025 15:36

Cevdet Yılmaz: Türkiye'nin küresel ticaretteki payını yükseltmeyi amaçlıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yüksek katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politikalar sayesinde Türkiye’nin ihracatını artırmayı ve küresel ticaretteki payını yükseltmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Cevdet Yılmaz: Türkiye'nin küresel ticaretteki payını yükseltmeyi amaçlıyoruz
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından, nisan ayı dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, ihracatın, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 arttığını, yıllıklandırılmış olarak da 265 milyar doların üzerine çıktığını belirtti.

Ocak-nisan döneminde ihracat yüzde 3,9 artarken yüksek teknolojili ürün ihracatının genel orandaki yükselişin çok ötesinde, yüzde 13,2 arttığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu artışta önemli katkısı olan savunma ve havacılık sektörümüzün yılın ilk dört ayında gerçekleştirdiği ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artışla 2,4 milyar dolara ulaşmıştır. Küresel ticaret politikalarındaki belirsizliğin küresel ticaret hacmini düşürücü yönde etkisinin olması beklenirken yüksek katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politikalar sayesinde Türkiye’nin ihracatını artırmayı ve küresel ticaretteki payını yükseltmeyi amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda önümüzdeki dönemde üretimi ve ihracatı destekleyen politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz." 

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Cevdet Yılmaz İhracat
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