Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye küresel enerji denkleminde stratejik bir yere sahiptir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’ne katıldı.

Buradaki konuşmasına, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi münasebetiyle yurt dışından gelen katılımcıları İstanbul'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek başlayan Erdoğan, "Kaynakların Teminatı Geleceğin Yeniden İnşası temasıyla düzenlenen bu anlamlı zirveye hepiniz hoşgeldiniz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, zirve kapsamında düzenlenecek panel ve oturumların ülkeler ve enerji sektörü için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Enerji dönüşümü, madencilik, arz güvenliği, kritik minareler ve hidrokarbonlar gibi önemli meselelerin ele alınacağı zirveyi son derece isabetli bulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirvenin enerji sektörü başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki ilişki ve işbirliklerine önemli katkılar yapacağını düşünüyorum. Sayın bakanlar ile birlikte tüm katılımcılara programa yapacakları kıymetli katkılar için şimdiden şükranlarımı sunuyor zirvemizin bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

"Türkiye'nin enerji güvenliği, tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir meseledir"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye hem doğal kaynakları, hem coğrafi konumu, hem de hidrokarbon rezervlerine yakınlığı itibariyle küresel enerji denkleminde stratejik bir yere sahiptir. pic.twitter.com/HDrKtL3IrD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 2, 2025

"Türkiye'nin enerji güvenliği tüm dünyayı ilgilendiren bir meseledir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

Türkiye hem doğal kaynakları, hem coğrafi konumu hem de hidrokarbon rezervlerine yakınlığı itibarıyla küresel enerji denkleminde stratejik bir yere sahiptir. Ana geçiş güzergahı olarak arz ve tedarik güvenliğine önemli katkılar yapan bir ülkeyiz. Türkiye'nin enerji güvenliği doğrudan veya dolaylı tüm dünyayı ilgilendiren bir meseledir. Enerji politikalarımızı hep bu hakikatin ışığında geliştirdik, meseleye hep bu açıdan yaklaştık. Türkiye'yi küresel enerjinin güvenli limanı, emniyetli merkezi haline getirmek için son dönemde çok önemli atılımlar yaptık. Milli enerji ve maden politikalarımızın hedefi bellidir. Kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak, enerji ve madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak, Karadeniz ve Gabar'daki doğal gaz ve petrol keşifleriyle bu alanda tabiri caizse, şeytanın bacağını kırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah Türkiye'yi doğal gaz ve petrol arama alanında küresel bir aktör haline getireceğiz. pic.twitter.com/wui0pV418v — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 2, 2025

"Gabar'da 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleşti"

İnşallah Türkiye'yi doğal gaz ve petrol arama alanında küresel bir aktör haline getireceğiz. Gabar'daki çalışmalarla birlikte Türkiye geneli günlük petrol üretimimiz 2025 mart sonu itibarıyla 135 bin varili aşarak, rekor kırdı. Bugüne kadar Gabar'da toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşan 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleşti.

"Nihai hedefimiz olan günlük 100 bin varil petrol üretimine çok kısa bir süre içinde ulaşacağız"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar Gabar'da toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşan 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleşti. pic.twitter.com/7jhgDU6iI2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 2, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu başarıları yeni bir aşamaya taşıdıklarını ifade ederek, "Türkiye'yi doğal gaz ve petrol arama alanında küresel bir aktör haline getireceğiz. Bu yeni dönemde ülkemiz enerji ve madencilik sektörlerinde dünyanın dört bir yanında yepyeni işbirliklerine imza atacak, küresel enerji güvenliğine eşsiz katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin enerjide ulaştığı seviyeyi kısaca özetlemek istediğini söyleyen Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"İlk açıkladığımızda muhalefet partilerinin her seçim öncesi 'petrol buluyorlar' diyerek alay ettiği Gabar'da günlük üretimimiz 81 bin varili geçti. Bugüne kadar Gabar'da, toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşan 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleşti. Arama ve üretim faaliyetleri için 540 kilometre uzunluğunda yeni yollar inşa edildi. Tabii bununla yetinmiyoruz, mevcut keşif alanlarındaki saha geliştirme faaliyetlerimizi 3 binden fazla personelle devam ettiriyoruz. Nihai hedefimiz olan günlük 100 bin varil petrol üretimine çok kısa bir süre içinde ulaşacağız. Gabar'daki çalışmalarla birlikte Türkiye geneli günlük petrol üretimimiz 2025 Mart sonu itibarıyla 135 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdı."

"Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimin 40 milyon metreküpe yükseltmeyi amaçlıyoruz"

Çanakkale'de yüzer üretim platformunun önümüzdeki yıl Sakarya sahasında göreve başlayacağını belirten Erdoğan, "(Sakarya Gaz Sahası) 2026 yılı içerisinde Faz-1 ve Faz-2 toplamında yaklaşık 20 milyon metreküp günlük üretim hedefliyoruz. 2028'de Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimin 40 milyon metreküpe yükseltmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale'deki yüzer üretim platformumuz önümüzdeki yıl Sakarya sahasında göreve başlayacak. pic.twitter.com/oZb645T9OQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 2, 2025

Avrupa ülkelerinin yaşadığı enerji krizini hafifletmek adına bölgedeki enerji güvenliğine katkı yapmak için pek çok girişimde bulunduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa ülkelerinin yaşadığı enerji krizini hafifletmek adına bölgedeki enerji güvenliğine katkı yapmak için pek çok girişimde bulunduk. pic.twitter.com/OYLzT58sdd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 2, 2025

"Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz"

Bu yıl sonunda deneme üretimine başlayıp Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz. Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor.

"2028'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tam kapasite çalışmasını öngörüyoruz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor. Bu yıl sonunda deneme üretimine başlayıp Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz. pic.twitter.com/5v0am8iPkA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 2, 2025

Sadece son 3 yılda, elektrik ve doğal gazda milletimize 983 milyar lira destek verdik.

Ayrıntılar gelecek...