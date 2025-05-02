Hafif Sağanak Yağışlı 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.05.2025 14:32

İletişim Başkanı Altun'dan CHP'ye sert tepki

İletişim Başkanı Altun, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin içeride dışarıda hikayesini anlatan, argümanlarını savunan ve binlerce faydalı iletişim faaliyetinde bulunan İletişim Başkanlığımız, sizin kerameti kendinden menkul birtakım asılsız iddialarınızla lekelenecek değildir" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan CHP'ye sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP'ye sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla tepki gösterdi.

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere ana muhalefet partisinde ortaya çıkan vahim iddiaların üzerini "cambaza bak" taktiğiyle kapatmak için görevlendirilen kim varsa her fırsatta İletişim Başkanlığımıza saldırıyor.

CHP'nin en tepesinde yuvalanmış olan bu kara propaganda vazifelilerine bir kez daha seslenelim:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin içeride dışarıda hikayesini anlatan, argümanlarını savunan ve binlerce faydalı iletişim faaliyetinde bulunan İletişim Başkanlığımız, sizin kerameti kendinden menkul birtakım asılsız iddialarınızla lekelenecek değildir. Milletimiz yalanlarınızla, algılarınızla, manipülasyonlarınızla mücadele eden kurumumuza sahip çıkmakta, ortaya attığınız saçmalıkları çürütürken bizlere sonuna kadar desteklerini ifade etmektedir.

Kara propagandada bir dünya markası olarak siz yolsuzlukları, usulsüzlükleri, tacizleri akla hayale gelmeyen kombinasyonlarla aklamaya çalışmaya devam edebilir; kameraya bantı çorbayla, valizi jammerla eşleştirip Milletin aklıyla alay edercesine açıklamalar yapmayı sürdürebilirsiniz. Biz de her zaman olduğu gibi iftira kampanyalarınıza karşı hakikati kuşanıp mücadelemize devam edeceğiz."

ETİKETLER
CHP Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:35
Kimya sektöründen 2,6 milyar dolarlık ihracat
14:37
AB veri kurumundan TikTok'a 530 milyon euro ceza
14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:18
BM'nin Gazze'deki Sözcüsü: Gıda stokları çoğunlukla tükendi, suya erişim imkansız hale geliyor
14:28
Polisin üzerine otobüsü süren CHP şoförüne suç duyurusu
13:50
Küresel gıda fiyatları son 2 yılın en yüksek seviyesinde
KKTC semalarında SOLOTÜRK rüzgarı esiyor
KKTC semalarında SOLOTÜRK rüzgarı esiyor
FOTO FOKUS
Bakan Yerlikaya: Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır
Bakan Yerlikaya: Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ