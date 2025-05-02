Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye gidecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesinin bulunduğu yerleşkenin açılışını yapacağını ve TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de görüşme gerçekleştirecek; görüşmelerde Kıbrıs davası başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.