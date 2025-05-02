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Gündem
TRT Haber 02.05.2025 15:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye gidecek
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesinin bulunduğu yerleşkenin açılışını yapacağını ve TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de görüşme gerçekleştirecek; görüşmelerde Kıbrıs davası başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

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