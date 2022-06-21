Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 10:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle ve teröristle mücadelesi kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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