Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle ve teröristle mücadelesi kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.