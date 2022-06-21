Zehir tacirlerine dev operasyon: 205 adrese baskın yapıldı
Diyarbakır merkezli 10 ilde şafak vakti sokak satıcılarına karşı Türkiye'nin en kapsamlı operasyonu başlatıldı. "Kökünü Kurutma" adı verilen operasyona, 4 bin 200 polis katılıyor. 292 şüpheliye ait 205 adreste yapılan aramalar sürüyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İran'da üretilen sentetik uyuşturucuları sınır illerden Diyarbakır’a götüren ve çevre illere dağıtan tüm örgüt üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
8 ay süren çalışma sonucunda örgütün en üst yönetiminde 2 kadın elebaşının bulunduğu, uyuşturucu sevkiyatı ve para transferinin bir kısmının bunlar üzerinden yapıldığı tespit edildi.
“Yaklaşık 8 ay önce başlayan titiz bir çalışmayla Diyarbakır Başsavcılığı ile birlikte yürütülen bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiştir.”— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 21, 2022
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu’nun detaylarını açıkladı.https://t.co/pxhVFyfgTy pic.twitter.com/0Yh7Okhu31
Türkiye'nin en kapsamlı operasyonu
"Kökünü Kurutma" adı verilen ve Diyarbakır merkezli, İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir, Mardin'de başlatılan eş zamanlı baskınların, sokak satıcılarına karşı bugüne kadar yapılan Türkiye'nin en kapsamlı operasyonu olduğu belirtildi.
4 bin 200 polis, 2 helikopter, 20 narkotik madde arama köpeğinin katıldığı operasyonla, kimyasal nitelikli uyuşturucuları satan şüphelilerin tamamının tek seferde yakalanması planlanıyor.
Ekiplerce, 292 şüpheliye ait 205 adreste yapılan aramalar sürüyor.
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