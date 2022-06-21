Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İran'da üretilen sentetik uyuşturucuları sınır illerden Diyarbakır’a götüren ve çevre illere dağıtan tüm örgüt üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

8 ay süren çalışma sonucunda örgütün en üst yönetiminde 2 kadın elebaşının bulunduğu, uyuşturucu sevkiyatı ve para transferinin bir kısmının bunlar üzerinden yapıldığı tespit edildi.

“Yaklaşık 8 ay önce başlayan titiz bir çalışmayla Diyarbakır Başsavcılığı ile birlikte yürütülen bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiştir.”



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu’nun detaylarını açıkladı.https://t.co/pxhVFyfgTy pic.twitter.com/0Yh7Okhu31 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 21, 2022

Türkiye'nin en kapsamlı operasyonu

"Kökünü Kurutma" adı verilen ve Diyarbakır merkezli, İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir, Mardin'de başlatılan eş zamanlı baskınların, sokak satıcılarına karşı bugüne kadar yapılan Türkiye'nin en kapsamlı operasyonu olduğu belirtildi.

4 bin 200 polis, 2 helikopter, 20 narkotik madde arama köpeğinin katıldığı operasyonla, kimyasal nitelikli uyuşturucuları satan şüphelilerin tamamının tek seferde yakalanması planlanıyor.

Ekiplerce, 292 şüpheliye ait 205 adreste yapılan aramalar sürüyor.

