Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda ekonomide yaşanan son gelişmeler ele alınacak.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Fuat Oktay
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