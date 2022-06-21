Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle ve teröristle mücadelesi kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Eren operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı, Siirt-Pervari Herekol Dağı kırsalında, jandarma komando, jandarma özel harekat birlikleri tarafından hava destekli Eren Abluka-17 operasyonu başlatıldı.

Operasyonda çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist silah ve teçhizatları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.