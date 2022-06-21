Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 10:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5, Siirt’te yapılan Eren Abluka-17 operasyonunda da 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle ve teröristle mücadelesi kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Eren operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı, Siirt-Pervari Herekol Dağı kırsalında, jandarma komando, jandarma özel harekat birlikleri tarafından hava destekli Eren Abluka-17 operasyonu başlatıldı.
Operasyonda çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist silah ve teçhizatları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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