Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 19:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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