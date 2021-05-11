Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileri ile salgının seyrini değerlendirdi.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, kentte vaka sayısı ve poliklinik başvurularının yüzde 65 azaldığını söyledi.

İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları %65 azaldı. Hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde. pic.twitter.com/9gA35otZKN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 11, 2021

Hastaneye yatışlarda yüzde 50 yoğun bakıma yatışlarda ise üçte bir oranında düşüş olduğunu belirten Koca, "İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde." dedi.