Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgal edildiğini ve yağmalandığını hatırlattı.

Masum sivillerin temel insan haklarından mahrum bırakıldığını; kadın, çocuk ve yaşlıların her gün tacize uğradığını, bir halkın insanlık onurunun alçakça çiğnendiğini söyledi.

Imagine a state that steals and occupies land.



Imagine innocent civilians denied basic human rights.



Imagine women, children, and elderly harassed daily.



Imagine the human dignity of a people violated.



We will defend Palestinian rights! pic.twitter.com/zKuOBeZx7e — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 10, 2021

"Türkiye Filistinlilerin yanında olacak"

Altun, İngilizce paylaştığı mesajında, "Bir mübarek mabedin üstelik o dinin en kutsal günlerinden birinde saldırıya uğradığını düşünün. Vatikan'a giden hacıların silahlı kuvvetler tarafından desteklenen fanatikler tarafından saldırıya uğradığını düşünün. New York'taki Noel veya Hanuka törenlerinin şiddet nedeniyle kesintiye uğradığını düşünün" açıklamasını yaptı.

İsrail askerlerinin küçük bir çocuğu gözaltına aldığı fotoğrafı da paylaşan Altun,

"Müslümanlar Mescid-i Aksa'yı savunacak, Türkiye Filistinlilerin yanında olacak" dedi.