Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgal edildiğini ve yağmalandığını hatırlattı.

Masum sivillerin temel insan haklarından mahrum bırakıldığını; kadın, çocuk ve yaşlıların her gün tacize uğradığını, bir halkın insanlık onurunun alçakça çiğnendiğini söyledi.

Imagine a state that steals and occupies land.



Imagine innocent civilians denied basic human rights.



Imagine women, children, and elderly harassed daily.



Imagine the human dignity of a people violated.



We will defend Palestinian rights! pic.twitter.com/zKuOBeZx7e