100 maddelik anayasa önerisinin bugüne kadar sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgi ve takdirine sunulduğunu söyleyen Bahçeli, bunun haricinde metni eline alanın, görenin ya da okuyanın olmadığına vurgu yaptı.

Bahçeli, “Değerli ve saygın anayasa çalışmamızın bütününe nüfuz etmeden karalamak, kötü göstermek art niyetliliktir” diyerek tepki gösterdi.

MHP lideri Bahçeli yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Siyaset er meydanıdır. Varsa bir çalışması bulunan, varsa bir hazırlığı olan çıkıp milletimize açıklamalıdır. Daha bir sayfasını okumadıkları anayasa öneri metnimizi önyargılarla tenkit etmek, toptancı mantıkla reddetmek, hayal mahsulü isnatlarda bulunmak Türkiye’nin dağılan, çözülen, marjinalleşen, perişanlık yaşayan çapsız muhalefet anlayışının belgeli vesikasıdır.”



