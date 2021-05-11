İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, devam eden projeleri inceledi.

Gündeminde tam kapanma süreci olan Akşener, “Başından beri söylediğimiz bir şey var. Geliri olmayan ailelerde kişi başına 500 lira verilmeli. İki esnafa özellikle devletin vakıfların kiracısı olanların kiralarını kaldırın, stopajlarını sıfırlayın, çalıştırdıkları insan başı da 10 bin lira 1 yıl ödemesiz, faizsiz kredi verin” çağrısında bulundu.

Akşener, İstanbul temasları kapsamında, Dudullu Metro Hattı ile Gazhane ve Kadıköy Kurbağalı derede yapılan çalışmalara ilişkin de bilgi aldı.

