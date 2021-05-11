Bakan Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nden 18 milli sporcu ve 27 gencin de bulunduğu heyet ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kasapoğlu'nun Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında yapılacak etkinlikleri de anlattı.

"Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı heyecanla, coşkuyla kutlayacağız"

Kasapoğlu, "Her şeyden önemlisi 19 Mayıs günü saat 19.19’da bütün Türkiye aynı anda evlerimizin pencerelerine, balkonlarımıza şanlı bayrağımızla çıkarak, hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okuyacağız. İstiklal Marşımız aynı geçen yıl olduğu gibi stadyumlardan, spor tesislerinden de çalınacak. Gençlerimiz, en ufak taviz vermeden, millet iradesini ve demokrasiyi korumaya devam ettiklerini, bu mirası en iyi şekilde geleceğe taşıma noktasındaki kararlılıklarını haykıracaklar" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın heyecanla ve coşkuyla kutlanacağını belirterek, "Ben bu vesileyle gençlerimiz ve sporcularımız başta olmak üzere bütün milletimizin 19 Mayıs’ını ve yaklaşan Ramazan Bayramını tebrik ediyor, bütün kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gençlik Haftamız kutlu olsun" diye konuştu.

"İlber Ortaylı'nın konuk olacağı 'Eşit Ağırlık Özel' programlarımız olacak"

Gençlik Haftası’na özel sosyal medya üzerinden yayınlanacak olan birçok etkinliğin hazırladığını duyuran Bakan Kasapoğlu, gençler ve bütün vatandaşlar için dolu dolu bir program hazırlandığını duyurdu.

"Gençlik Haftamızın başlangıcını simgeleyen Anıtkabir ziyaretimizi erkene alarak, daha uzun bir gençlik haftası geçirmeyi amaçladık" diyen Kasapoğlu, "Sosyal medyadan takip edilebilecek 'Online Fotoğraf Yarışması' sergimiz, 'Sahne Senin' programı 'Gençlik Haftası' özel yayını, İlber Ortaylı Hocamızın konuk olacağı ve Cansu Canan Özgen’in sunuculuğunu yapacağı ‘Eşit Ağırlık Özel’ programlarımız olacak. Aynı zamanda yine 'Online Bilgi Yarışması', 'Çek Paylaş Etkinliği' ve sporcularımızla olan buluşmalar, yine sosyal medyadan eş zamanlı olarak takip edilebilecek. Gençlik Haftası münasebetiyle ayrıca bir de 'Çevrimiçi Satranç Turnuvası' organize ediyoruz. Yine o da sosyal medyadan canlı yayınlanacak” ifadelerini kullandı.





