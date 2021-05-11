Rize’de bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, belediyeyi ziyaret etti, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile birlikte kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize’de açıklama yapıyor. https://t.co/1rtkfZFj3s — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 11, 2021

Dolgu alanında yapılan Çay Çarşısı projesinde incelemelerde bulunan ve dev çay bardağı anıtı önünde fotoğraf çektiren Bakan Karaismailoğlu, daha sonra İyidere Lojistik Liman Projesi sahasına geçti.

"Rize, Karadeniz Havzası’nın en önemli liman ve lojistik merkezlerinden biri olacak"

Burada basın açıklaması yapan Bakan Karaismailoğlu, Rize’yi daha bereketli yarınlara taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, Doğu Karadeniz’in milli gelirden alacağı payı yükseltecek, bölgenin ekonomisini canlandıracak, binlerce insana iş sahası açılmasına vesile olacak Rize İyidere Lojistik Limanı için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kasapoğlu, “Karadeniz Bölgemizin incisi Rize doğasıyla, deniziyle göz bebeğimizdir. Yeşili mücevherimiz, çalışkan ve yürekli insanı baş tacımızdır. Devam eden yatırımlarımızla, yakın gelecekte Rize’miz, tarımı, turizmi ve endüstrisinin yanı sıra enerji ve ticaret alanında gelişerek daha bereketli yarınlara erişecektir. Karadeniz Havzası’nın en önemli liman ve lojistik merkezlerinden biri olacaktır. Ovit Dağı Tüneli Türkiye'nin en uzun, Avrupa'nın en uzun ikinci, dünyanın en uzun altıncı kara yolu tünelidir. Devamında Kırık ve Dallıkavak tünellerinde çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde İkizdere ve Salarha tünellerini açılışlarını yapmak üzere tekrar Rize ye geleceğiz” diye konuştu.

8 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak

Bakan Karaismailoğlu, Rize’de devam eden onlarca kara yolu projesi olduğunu belirterek, “Rize-Artvin havaalanını bu yılın sonunda hizmete alıyoruz. 3 milyon metreküp denize dolgu dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak. Rize’de yapmakta olduğumuz önemli bir denizyolu yatırımı da kuşkusuz, İyidere Lojistik Liman Projesi’dir. Yıllık 13 milyon ton kapasiteli Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi’nin gayri safi yurt içi hasılaya etkisi 192 milyon dolar, üretime katkısı, 428 milyon dolardan fazla olacaktır. Bu proje aynı zamanda bin kişiye doğrudan, 34 farklı sektörde 8 bin kişiye de dolaylı istihdam imkânı sağlayacaktır. Proje ile Rizemiz, Karadeniz’e açılan yeni bir lojistik üs olurken, limanımız hem bölge illerinin ekonomisine hem de ülkenin ticaret hacmine önemli katkılar sunacaktır” dedi.

“Çevre etkileri sürekli kontrol edilecek"

Rize İyidere Lojistik Liman yapımında deniz dolgusu için, bütün projelerde olduğu gibi burada da öncelikli olarak mevcut taş ocaklarının kullanılması öncelikleri olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“Cevizli taş ocağı için çevresel etki değerlendirme raporu hazırlanarak Rize valiliğince onaylanmıştır. Çevre etkileri sürekli olarak kontrol edilecektir. Ocak sahasında açık işletme yöntemleri kontrollü şekilde uygulanacak ocak içince kesinlikle kırma eleme tesisi kurulmayacaktır. Ocakta yapılacak faaliyetler sonucunda sarsıntı ve gürültü değerleri kanun ve yönetmelikler sınırlarında kalacaktır. Yerleşim alanlarına bir hayli uzak mesafede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Faaliyet süresince ortaya çıkan atıklar özel bir alanda depolanacak ve bertaraf edilecektir. Bu taş ocağı 2 yıl süreyle işletilecektir. Ocaktan liman için sadece taş çıkaracaktır. 3 şiddetinde deprem olacağı yanlıştır. Tarla yoktur tarlalara dokunulmayacaktır. Dün üçüncü köprüye karşı çıkanlar Rize İkizdere’de kardeşlerimizi yalanları ile kandırmaya çalışanlardır.”



