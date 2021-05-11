Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ile İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırarak Filistinlilere yaşattığı zulüm karşısında tek yürek ve tek ses olmak gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye ve Malezya'nın bu konuda Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını söyledi.

Katar Emiri ile de görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere saldırılarına karşı bölge ülkeleri ve uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi noktasında Türkiye ve Katar’ın birlikte yapacağı çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri es-Sabah ile telefonda görüşmüştü. Her iki görüşmede de İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere saldırıları ele alınmıştı.