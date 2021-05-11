Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çelik'ten Mescid-i Aksa'daki yangında İsraillilerin yaptığı sevinç gösterisine tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in saldırıları sonucu Mescid-i Aksa'da çıkan yangın sırasında bazı İsraillilerin sevinç gösterisinde bulunmasına tepki gösterdi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mabed yanarken kutlama yapanların vicdansızlık ve ahlaksızlıktan başka bir şeyle anılmaları mümkün değil" ifadesini kullandı.
Ömer Çelik, paylaşımında İsraillilerin kutlamasına ilişkin bir de videoya yer verdi.
Mabed yanarken kutlama yapanların vicdansızlık ve ahlaksızlıktan başka birşeyle anılmaları mümkün değil. pic.twitter.com/IQwPiEmFix— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 11, 2021
Etiketler: Ömer Çelik Filistin Devleti İsrail Mescid-i Aksa
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