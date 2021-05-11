Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 11:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Mısır ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ve Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile birer telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmelerde Filistin'deki son gelişmeler ve İsrail'in saldırganlığı karşısında uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.
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