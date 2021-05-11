Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki denetimler tüm hızıyla devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, tam kapanma dönemi içerisinde alınan diğer tedbirler gibi sokağa çıkma ile şehirler arası seyahat kısıtlamaları da salgının seyrinde yaşanan azalma trendine çok ciddi katkı sağlıyor. Bu olumlu gidişatın sürdürülmesi için denetim faaliyetleri, tam kapanma döneminin kalan süresi içerisinde de tüm hızıyla sürdürülecek.

Seyahat izin belgeleri tek tek kontrol edilecek

Ramazan Bayramı'nı da içerisine alan bu sürede, şehirler arası yollar üzerinde kolluk kuvvetlerince 1167 yol kontrol noktası oluşturuldu. Bu yol kontrol noktalarında 16 bin 669 kolluk personeli görev yapacak.

Yol kontrol noktalarında görevli kolluk personelince özel araç veya toplu taşıma araçlarıyla şehirler arası seyahat edenlerin “seyahat izin belgeleri” tek tek kontrol edilecek.

Seyahat izin belgesi olmadan şehirler arası seyahat edenlerin tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

Cadde ve sokaklarda kontrol noktaları oluşturuldu

Denetimler çerçevesinde; gerek şehir içi kontrol noktaları gerekse devriye ekipleriyle etkin bir denetim gerçekleştirilecek.

Şehir içi cadde ve sokaklarda kolluk kuvvetlerince oluşturulan toplam 6 bin 84 kontrol noktasında 79 bin 279 kamu personeli görev yapacak. Denetimlerde geçerli bir muafiyetin var olup olmadığı, çalışma izni görev belgesi kontrolü ile dışarıda bulunulan durumun muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecek.

Şehirler arası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamasına dair yürütülen denetimlerde toplam 7 bin 251 kontrol noktasında 95 bin 948 kolluk personeli görev alacak.

Her gün ortalama 78 bin 230 kolluk personeli görev alacak

Bu dönemde ayrıca kolluk kuvvetlerince yaya ve motorize devriye hizmetlerine ağırlık verilerek sokağa çıkma kısıtlamasına dair denetimlere aralıksız 7/24 esasına göre devam edilecek.

Her gün ortalama 13 bin 938 yaya/motorize devriye ekibinde 78 bin 230 kolluk personeli sokağa çıkma kısıtlaması tedbirine dair denetim faaliyetlerinde görev alacak.

Salgın denetim ekiplerince de tam kapanma dönemi sonuna kadar iş yeri denetimleri tam kapasiteyle sürdürülecek.