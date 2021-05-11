Irak'ın kuzeyinde 23 Nisan'da başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları devam ediyor.



Kamondolar teröristlere ait hedefleri tek tek imha ediyor. Saklandıkları sığınak, barınak ve mağaralardan çıkma cesareti gösteremeyen teröristler ise yine maket uçaklarla saldırmaya çalışıyor.

Saldırı önlendi



Pençe-Şimşek operasyonunun sürdüğü Metina bölgesinde yaşanan son olayda, arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçikler kendilerine doğru gelen bir maket uçağı fark etti.



Hemen makineli tüfeklerle ateş altına alınan maket uçak hedefine ulaşamadan düşürüldü. Mehmetçik'in dikkati sayesinde terör örgütü PKK’nın bir saldırısı daha başarıyla önlenmiş oldu.