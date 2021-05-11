Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 10:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Metina'da teröristlerin maket uçağı düşürüldü
[Fotoğraf: MSB]
Metina’da süren Pençe-Şimşek operasyonunda Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilen PKK'lı teröristlerin maket uçağı makineli tüfeklerle vurularak düşürüldü.
Irak'ın kuzeyinde 23 Nisan'da başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları devam ediyor.
Kamondolar teröristlere ait hedefleri tek tek imha ediyor. Saklandıkları sığınak, barınak ve mağaralardan çıkma cesareti gösteremeyen teröristler ise yine maket uçaklarla saldırmaya çalışıyor.
Saldırı önlendi
Pençe-Şimşek operasyonunun sürdüğü Metina bölgesinde yaşanan son olayda, arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçikler kendilerine doğru gelen bir maket uçağı fark etti.
Hemen makineli tüfeklerle ateş altına alınan maket uçak hedefine ulaşamadan düşürüldü. Mehmetçik'in dikkati sayesinde terör örgütü PKK’nın bir saldırısı daha başarıyla önlenmiş oldu.
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