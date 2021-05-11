Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 03:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İdlib'de Türk konvoyuna saldırı: 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde 10 Mayıs'ta ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırıda bir askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs'ta ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Saldırı sonrası bilinen hedefler ateş altına alınmıştır. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."
Etiketler: Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı
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