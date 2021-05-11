Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 11:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Suudi Arabistan’da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Arabistan'da temaslarda bulunuyor. Bakan Çavuşoğlu'nun, ziyaretleri kapsamında Suudi mevkidaşı ile görüşmesi planlanıyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, başta Mescid-i Aksa'daki saldırılar ve Filistin halkına yönelik zulüm olmak üzere bölgesel konuların ziyaretinin gündeminde olacağını belirtti. İkili ilişkilerin görüşüleceğini ifade etti.
Bakan Çavuşoğlu'nun, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan bin Abdullah El Suud ile Riyad yönetiminin 8 Türk okulunun yıl sonuna kadar kapatılması kararını da ele alması bekleniyor.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Arabistan
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