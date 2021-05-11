Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, başta Mescid-i Aksa'daki saldırılar ve Filistin halkına yönelik zulüm olmak üzere bölgesel konuların ziyaretinin gündeminde olacağını belirtti. İkili ilişkilerin görüşüleceğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu'nun, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan bin Abdullah El Suud ile Riyad yönetiminin 8 Türk okulunun yıl sonuna kadar kapatılması kararını da ele alması bekleniyor.