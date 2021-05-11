Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da bir okula yönelik düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir” denildi.

Açıklamada, “Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti halkına içten taziyelerimizi sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

