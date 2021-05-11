Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 14:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri'nden Tataristan’a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’daki bir okulda düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da bir okula yönelik düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir” denildi.
Açıklamada, “Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti halkına içten taziyelerimizi sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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