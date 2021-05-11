Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Libya’da mayın temizleme çalışmaları sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da darbeci Hafter'in tuzakladığı mayın, el yapımı patlayıcı ve mühimmat temizliğinin sürdüğünü duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Libya'da darbeci Hafter'in tuzakladığı ve masum siviller için tehlike oluşturan mayın, EYP ve mühimmat için temizlik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Paylaşımda, "Tespit edilen mayın, EYP ve mühimmat METİ, PMKİ, SAS ve EOD timlerimiz ile Libya Savunma Bakanlığı EOD timleri tarafından imha ediliyor" ifadelerine yer verildi.
Libya’da darbeci Hafter’in tuzakladığı ve masum siviller için tehlike oluşturan mayın, EYP ve mühimmat için temizlik çalışmaları sürüyor. Tespit edilen mayın, EYP ve mühimmat METİ, PMKİ, SAS ve EOD timlerimiz ile Libya Savunma Bakanlığı EOD timleri tarafından imha ediliyor. pic.twitter.com/S2CTppCIUh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2021
Etiketler: Libya Milli Savunma Bakanlığı
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