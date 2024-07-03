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Gündem
TRT Haber 03.07.2024 22:38

Irak'ın kuzeyinde 37 terör hedefi imha edildi

Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatında, mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 terör hedefi imha edildi. Hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 37 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde düzenlenen hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 37 terör hedefi imha edildi

İcra edilen harekatta, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden 37 hedef imha edildi.

 

Yerli ve milli mühimmatın azami oranda kullanıldığı harekatla ilgili Milli Savunma Bakanlığı mesaj paylaştı.

Bakanlık açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

"Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekat sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır"

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