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Gündem
AA 03.07.2024 18:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile üçlü toplantı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Toplantının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev'in samimi diyaloğu kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile üçlü toplantı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile toplantı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile üçlü toplantı yaptı

Toplantı, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının başında karşıladığı Aliyev'e "Bayağı dirisin maşallah." dedi, Aliyev de "Sizi görende" yanıtını verdi.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için gittiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da Aliyev ve Şerif ile görüşmesine dair bilgi paylaştı.

Başkanlık, üçlü görüşmede, bölgesel ve küresel konular ve ülkeler arasındaki iş birliği alanlarının ele alındığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Türkiye-Azerbaycan ve Pakistan’ın bir çok alanda atabileceği ortak adımlar olduğunu, bunların üç ülkeye de yararlı olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şerif ile üçlü toplantı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşların, çatışmaların ve gerginliklerin baş gösterdiği bir coğrafyada ortaya konacak iş birliklerinin bölgesel ve küresel barışa da hizmet edeceğini belirtti.

Liderler onuruna yemek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Merkezi'ndeki gayriresmi akşam yemeği, basına kapalı gerçekleştirildi.

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