Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 10:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter'dan yaptığı açıklamada, Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, sığınaklarını yerle bir etmeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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