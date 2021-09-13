Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 10:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 144 oldu
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece, 2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 144'e ulaştı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2008 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 144'e yükseldi.
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