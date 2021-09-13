FETÖ'nün askeri yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 5’i muvazzaf asker, 2’si ihraç edilen askeri personel ve 3’ü emekli askeri personel olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Konya merkezli 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.