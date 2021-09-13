Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 10:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya merkezli 6 ilde yürütülen FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
FETÖ'nün askeri yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 5’i muvazzaf asker, 2’si ihraç edilen askeri personel ve 3’ü emekli askeri personel olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Konya merkezli 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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