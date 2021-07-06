Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 10:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hâle getirildi.
Terör örgütlerine yönelik mücadele yurt içinde ve sınır dışında kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 teröristin tespit edildiği aktarıldı.
Teröristler hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 6, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/Rs7YgRw7xJ
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