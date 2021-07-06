Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 09:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
FETÖ soruşturmasında 66 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün yargı teşkilatında gizli sorumlu olarak görev yaptığı belirlenen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 20'sinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hiyerarşisinde yargı teşkilatı gizli sorumlusu olarak görev alan 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonel hat kullandığı tespit edilen şüphelilerin farklı meslek gruplarından olduğu belirtildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilirken, 20 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Etiketler: FETÖ Kaçakçılık Terör Örgütü
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