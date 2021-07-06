Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliği sonuç verdi. Günler süren seferberlikte kameralara umut veren görüntüler yansıdı. Marmara, mavi günlerine geri dönmeye başladı.

Marmara Denizi'nde 8 Haziran'da başlatılan müsilaj temizleme seferberliği sürüyor.

Ekipler, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova ve Çanakkale kıyılarında, yaklaşık 4 haftadır canla başla çalışıyor.

İşte bu çaba meyvesini vermeye başladı. Seferberlik öncesi deniz salyasıyla kaplı olan Marmara kıyıları temiz görüntüleriyle dikkat çekti.

Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizleme seferberliğimizi yirmi yedinci gününde de sürdürdük.



Çalışmalarımızda güzel sonuçlar elde ediyoruz. 4 Temmuz'da topladığımız müsilajla birlikte . m³ müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik.#MarmaraHepimizin — Murat KURUM (@murat_kurum) July 5, 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

27 günde 10 bin 664 metreküp müsilajın temizlendiğini açıkladı. Çalışmalar 601 bölgede sürüyor.

8 bin 739 denetim tamamladı ve 2 bin 282 atık su numunesi de laboratuvarlarda incelendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın “Marmara Denizi Koruma Eylem Planı” çerçevesinde yürüttüğü gayretli çalışmalarla, Marmara Denizi’ndeki sahillerimiz hızla temizleniyor. Büyük değişim umut verici.



Temiz bir çevre için durmak yok yola devam. pic.twitter.com/58KM3hENxT — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 5, 2021

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Marmara Denizi’nin müsilajdan temizlenmesi için "büyük değişim umut verici" değerlendirmesinde bulundu.

Altun, "Temiz bir çevre için durmak yok yola devam" mesajını paylaştı.