Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kentteki temasları kapsamında Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde eğitim gören öğrencilerle buluştu.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Bakan Selçuk, kursta onlarla mozaik ürün yaptı, yürütülen eğitim çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Aynı alanda çeşitli spor dallarında eğitim gören öğrencilerle de bir araya gelen Selçuk, koşu yarışmasını başlattı, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve hediye verdi.

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Öğrencilerle deney yaptı

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 25 Aralık Panorama Müzesi'ni gezen Bakan Selçuk, müzedeki eserler hakkında bilgi aldı.

Valiliğe geçen Selçuk, Şeref Defterini imzaladı, Vali Davut Gül ile görüştü.

Ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Selçuk, Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Masal Parkı'na geçen Selçuk, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan bilim çadırını gezdi. Öğrencilerle deney yaptı.

Etkinlikte görevli öğretmenlerle de bir araya gelerek sohbet eden Selçuk, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.