Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Yükseköğrenim öğrencilerinin temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplarına yatırılmaya başlandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, 6-10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını aktardı.
TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Temmuz, "2" olanlar 7 Temmuz, "4" olanlar 8 Temmuz, "6" olanlar 9 Temmuz, "8" olanlar 10 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.
Etiketler: Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kimlik
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