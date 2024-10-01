Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 01.10.2024 13:21

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

 

ETİKETLER
Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı Irakın Kuzeyi Suriye Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan: Yaşlılarımız, en bilge mevsimin temsilcileridir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:25
Bakan Kurum: Adıyaman'da 9 bin 603 konut için gece gündüz çalışıyoruz
14:23
İsrail, Hizbullah'a yakın televizyon kanalının binasını hedef aldı
14:19
BM ve Lübnan'dan ülkede artan insani ihtiyaçlar için acil yardım kampanyası
14:16
İran'da nehir taştı: 15 kişi hayatını kaybetti
14:20
MARLİN silahlı insansız deniz aracıyla KUZGUN seyir füzesi ateşlendi
14:13
İsrail'den Lübnanlılara "Litani Nehri'nin güneyine araçla geçmemeleri" uyarısı
Meteoroloji'nin uyardığı Bartın'da taşkın riskine karşı tedbirler alınıyor
Meteoroloji'nin uyardığı Bartın'da taşkın riskine karşı tedbirler alınıyor
FOTO FOKUS
Kırmızı ışık ihlali yapan tır ticari araca çarptı
Kırmızı ışık ihlali yapan tır ticari araca çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ