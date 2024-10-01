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Gündem
TRT Haber 01.10.2024 12:54

Emine Erdoğan: Yaşlılarımız, en bilge mevsimin temsilcileridir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan: Yaşlılarımız, en bilge mevsimin temsilcileridir

Emine Erdoğan, Dünya Yaşlılar Günü'ne ilişkin mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Her yaşın farklı bir mevsim olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Her yaş, farklı bir mevsimdir. Yaşlılarımız, hayatın en olgun ve en bilge mevsiminin temsilcileridir.

Geçmişin tecrübeleriyle bize sabrın, sevginin ve yaşam mücadelesinin en derin anlamını öğretirler.

Gönüllerinde taşıdıkları hayat hikâyesiyle, toplumsal hafızamızın vazgeçilmez birer parçası olan değerli büyüklerimizi hürmetle anıyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum".

 

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