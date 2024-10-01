BM Lübnan Geçici Barış Gücü: İsrail, dün akşam Lübnan'a karadan girme niyetini bize iletti

UNIFIL'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyine karadan gireceğine dair kendilerine bilgi verdiği belirtildi.

"Bu tehlikeli gelişmeye rağmen UNIFIL güçleri konumlarını korumaya devam ediyor." denilen açıklamada, UNIFIL güçlerinin yeni gelişmeler çerçevesinde güçlerini yeniden konumlandırmanın üzerinde çalıştıkları ifade edildi.

Olağanüstü durumlara hazır olduklarına dikkat çekilen açıklamada, UNILFIL güçlerinin güvenliğinin kendileri için önem arz ettiğine ve taraflara bunu hatırlattıklarına işaret edildi.

İsrail ordusunun dün akşam Lübnan'a karadan belirli yerlere girme yönündeki niyetini kendilerine tebliğ ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lübnan tarafında karadan girme, Lübnan'ın egemenliğine ve BMGK'nin 1701 sayılı kararına ihlal anlamına gelir. Tarafları, daha fazla şiddet ve kan dökülmesine yol açacak bu tür adımlardan vazgeçmeye çağırıyoruz."

Taraflara BMGK'nin 1701 sayılı kararına saygı duymaları çağrısı yapılan açıklamada, sivillerin korunması ve uluslararası hukukun ihlal edilmemesi talebinde bulunuldu.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 1273 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.