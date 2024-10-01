Bakan Uraloğlu: İnceburun Deniz Feneri 161 yıldır denizcilerin pusulası oldu

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin en kuzey ucu Sinop'ta bulunan İnceburun Deniz Feneri'ne ilişkin bilgi verdi.

Fenerin 161 yıldır denizcilere güvenli bir rota sunduğunu belirten Uraloğlu, "5 nesildir Çilesiz ailesi tarafından bakımı yapılan fener, Karadeniz'deki denizcilerimizin pusulası olmuştur. Böylesi tarihi yapıların korunmasını sadece bir görev değil, milli bir sorumluluk olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, fenerin yerden 9 metre, deniz seviyesinden ise 26 metre yükseklikte yer aldığını kaydetti.

İnceburun Deniz Feneri'nin 5. kuşak bakıcısı Erol Çilesiz'in 1992 yılından bu yana babasından devraldığı mirası başarıyla sürdürdüğüne dikkati çeken Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Erol Bey'in büyük dedesi Şaban Bey'den başlayarak, Haşim Bey, Ahmet Çilesiz, Hüseyin Çilesiz ve şimdi de Erol Çilesiz, bu önemli görevi başarıyla yerine getirdiler. İnceburun Deniz Feneri aynı zamanda nesilden nesle aktarılan bir mirastır. Bu tarihi fenerin varlığını sürdürebilmesi, başta Erol Çilesiz ve ailesi olmak üzere büyük emek veren insanların sayesinde mümkün olmuştur. İnceburun Deniz Feneri, Çilesiz ailesinin gözü, gönlü ve emeğiyle bu zamana kadar ışığını hiç kaybetmedi. Biz de onların bu özverisine her zaman minnettarız. Denizcilerimizin güvenliğini sağlayan bu ışığın hep yanması için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz."

"Fener, evimiz, yuvamızdır"

İnceburun Deniz Feneri'nin 5. kuşak bakıcısı Erol Çilesiz de aile mesleğine dair şu ifadeleri kullandı:

"Babam bu fenerde görevliyken doğdum. Yani çocukluğumdan bugüne aşinayım fenerdeki zorlu çalışma şartlarına. 1992'den bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait bu fenerde hizmet vermekteyim. Fener, bizim için bir iş yerinden fazlasıdır, evimiz, yuvamızdır."

Çilesiz, denizcilere yol gösteren, rehber olan fenerin hiçbir zaman sönmemesi, işleyen sistemin hiçbir zaman aksamaması, çarkın hiç durmaması gerektiğini belirtti.

Seyir yardımcısı olarak denizlerdeki seyir emniyetini sağladıklarını bildiren Çilesiz, şunları kaydetti:

"Teknolojik olarak sürekli olarak kontrol altında olsa da gece boyu devamlı olarak fenerimizin mekanizmasını ve ışığını kontrol ederiz. Her sabah da rutin bakımlarımızı ve temizliğimizi yaparız. Hava şartlarına göre küçük bakım onarımlarını gerçekleştiririz. Düzenli aralıklarla da fenerde büyük bakımlarımız olur. İşimi severek yapıyorum."