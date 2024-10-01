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Gündem
AA 01.10.2024 11:29

Bayraktar TB3 ve ANKA-3 ilk uçuşlarını TEKNOFEST Adana'da yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçaklarımızdan ANKA-3 halka açık ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana'da yapacaklar" dedi.

Bayraktar TB3 ve ANKA-3 ilk uçuşlarını TEKNOFEST Adana'da yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Kacır Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçaklarımızdan ANKA-3 halka açık ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana'da yapacaklar. İlk TEKNOFEST'imizde 14 teknoloji yarışması düzenlemiştik. Bu yılın TEKNOFEST'inde 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencimiz projeleriyle yarışıyorlar. Endüstriyel ürünlerdeki siber güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük tedbirlerimizi artırıyoruz. Cihazların kontrolü ve denetimi için yeni adımlar atacağız. 

"16 ay içinde 37 bin Togg üretildi"

Kacır, Chery'nin Türkiye'ye yapacağı otomobil yatırımıyla ilgili de "Sıkı diyalog halindeyiz, yatırım için son basamaklara geldik. Başka markalarla da Türkiye'nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kacır, Togg'un 16 ay içinde 37 bin araç ürettiğini belirterek, "Dünyanın en kıymetli elektrikli araç markasının 6'ncı yılında geldiği üretim hacmine bir yılda geldi" dedi.

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