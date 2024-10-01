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Dünya
AA 01.10.2024 11:12

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb Anıtkabir'i ziyaret etti

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb Anıtkabir'i ziyaret etti

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Stubb, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Stubb, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb Anıtkabir'i ziyaret etti

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Stubb, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb Anıtkabir'i ziyaret etti

Stubb, özel deftere şunları yazdı:

"100 yıldan uzun bir süre önce, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Finlandiya ile uzun bir yakın ilişki geçmişine sahip. 1924'te kuruluşundan bir yıl sonra, Türkiye ve Finlandiya uzun süredir devam eden ve derin bağlarını vurgulayan Dostluk Antlaşması'nı imzaladılar. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin dost ve müttefiki olarak, Finlandiya Cumhurbaşkanı olarak, Türkiye'yi Ankara'yı ve Anıtkabir'i ziyaret etmekten onur duyuyorum."

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