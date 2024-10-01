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Gündem
AA 01.10.2024 11:54

Meclis'teki tezkere sayısı 766'ya ulaştı

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekelerin görüşüldüğü TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonda 766 dosya bulunuyor.

Meclis'teki tezkere sayısı 766'ya ulaştı

28. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu'nda Meclisin çalışmalarının yanı sıra, milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Buna göre, 14 Mayıs 2023'teki Milletvekili Genel Seçimi'nde yeniden seçilen milletvekillerine ait 692 yasama dokunulmazlığı tezkeresi, 27. Dönem'den 28. Dönem'e intikal etti.

28. Dönem'de 77 tezkere sunuldu

28. Dönem'de; 23'ü 1. Yasama Yılı'nda, 54'ü 2. Yasama Yılı'nda olmak üzere toplam 77 Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi sunuldu.

Tezkerelerden 1'i TBMM Başkanlığında işlemde bulunurken 2 yasama dokunulmazlığı tezkeresi ise milletvekillerinin belediye başkanı seçilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığına iade edildi.

Geçmiş dönemden devredenlerle birlikte halihazırda 766 yasama dokunulmazlığı tezkeresi TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyonunda bulunuyor.

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