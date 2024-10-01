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Gündem
TRT Haber 01.10.2024 12:18

Türkiye'den İsrail'in Lübnan saldırısına tepki: Hukuksuz işgal girişimi

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir" açıklamasını yaptı.

Türkiye'den İsrail'in Lübnan saldırısına tepki: Hukuksuz işgal girişimi

Türkiye, İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in Lübnan’a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir. Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir. Söz konusu saldırı, sadece bölge ülkelerinin değil, bölge dışı ülkelerin de güvenlik ve istikrarını hedef almaktadır. Bu tehlikeli işgal girişimi sonucunda yeni bir göç dalgasının ortaya çıkması ve tüm dünyada aşırıcıların zemin kazanması kuvvetle muhtemeldir. Bu gelişmelerin İsrail’e siyasi destek ve silah sağlayan ülkeleri de etkileyeceği unutulmamalıdır."

İsrail'in Lübnan'a kara ve havadan saldırısı sürüyor
İsrail'in Lübnan'a kara ve havadan saldırısı sürüyor

"İsrail'in işlediği her suç BM Şartı'na indirilen darbedir"

BM Güvenlik Konseyi'ne çağrı yapan Türkiye tepkisini şu sözlerle aktardı:

"BM Güvenlik Konseyi, uluslararası hukukun gereğini yapmalı ve Lübnan’ın işgaline yönelik bu saldırıya karşı gereken önlemleri almalıdır. İsrail tarafından işlenen her suç, aynı zamanda uluslararası hukuka ve BM Şartı’na indirilen bir darbedir. 

Diğer taraftan, bölgede sükunetin tesisi için atılması gereken başlıca adım Gazze’de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. Gazze’ye barış getirilmesi, tüm insanlığın sorumluluğudur."

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