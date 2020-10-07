TSK'nın Irak ve Suriye'deki terörist unsurlarla mücadelesi kapsamında sınır ötesine asker gönderme yetkisini içeren tezkerenin süresi 1 yıl daha uzadı.

30 Ekim 2020'de dolacak yetki süresi 30 Ekim 2021'e kadar uzatıldı.

Tezkerenin uzatılmasına CHP, MHP ve İyi Parti de destek verdi. HDP ise tezkereye karşı çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresinin gerekçesinde, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketlerin, terör tehdidinin devam ettiği belirtildi.

Türkiye'nin, Irak ve Suriye'den gelebilecek saldırılara karşı çıkarlarını korumak zorunda olduğu vurgulandı.