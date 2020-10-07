İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesini hayata geçirdi.

Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüleceği proje kapsamında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığında panel gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Bakan Soylu'nun projenin çıkış hikayesini anlattığı video ve İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk birimlerince rekorların kırıldığı 2019'da gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin video gösterildi.

[Fotoğraf: AA]

Kendisinin artırılmış gerçeklik (AR) tekniğiyle çekilen ve metruk bir binada gibi gösterildiği videoda Soylu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Aslında tüm olan bitenin, hep böyle yerlerde olduğunu zannediyoruz. Bizden uzakta, bizim görmediğimiz, bize yakın olmayan yerler... 2017'de uyuşturucudan ölen 941 gencin, sonraki yıl 657 ve geçen yıl ölen 342 gencin de zaten buralarda yaşadığını ve buralarda yitip gittiğini düşünüyoruz. Kim bilir, belki de onları kimsenin tanımadığını, kimsenin özlemediğini zannediyoruz. Geçen yıl yakaladığımız 11 milyon captagonun, 8,6 milyon ectasynin, 20 ton eroinin, 64 ton esrarın, metamfetaminlerin, kokainlerin ve daha belki adını bile duymadığımız o zehirlerin hepsinin, sadece buralarda kullanıldığını zannediyoruz. PKK mağaralarında yakaladığımız uyuşturucu haplar da belki şuralarda bir yerlerdedir."

Uyuşturucu bağımlıları üzerinde yaptıkları son araştırmada, bağımlıların yüzde 89,8'inin annesinin, ev hanımı olduğu ve bağımlıların uyuşturucuyu kullandığı yerler arasında ilk sırayı yüzde 47,5 ile kendi evlerinin aldığını belirten Soylu, bağımlıların uyuşturucuyu sadece metruk ve terk edilmiş alanlarda değil, insanların gözü önünde kullandığına dikkati çekti.

"Kıymetli anneler, her şey sizin elinizde"

Soylu, yayınlanan videodaki konuşmasında şunları kaydetti:

"Kıymetli anneler, her şey sizin elinizde. Çocuklarımızı korumak, onları bu zehirden uzak tutmak için bu mücadeleyi birlikte vermeliyiz. Bizler dışarıda onlara bu zehrin ulaşmasını engellemeye çalışırken sizlerin de içeride çocuklarınızın davranışlarını izlemenizi, bizimle iletişim halinde olmanızı ve bu mücadelede bize kılavuzluk etmenizi istiyoruz. Sizlerin feraseti ve evlatlarınıza olan sonsuz sevginizle bu mücadeleyi başaracağımıza inanıyoruz. Şimdi haydi, hep birlikte iş başına."

Bakan Soylu'nun moderatörlüğünde panel

Daha sonra Bakan Soylu'nun moderatörlüğünü yaptığı, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Bursalı, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, Yeşilay Genel Müdür Yardımcısı Egemen Akyüz, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi temsilcisi Dr. Şafak Şahiner, toplum gönüllüsü Aynur Karabulut ve anne Duriye Özlü'nün konuşmacı olarak yer aldığı panele geçildi.

[Fotoğraf: AA]

SGK'nın, uyuşturucu bağımlılarının tedavisinde rol alması

Panelin açılış konuşmasını yapan Soylu, uyuşturucuyla mücadele toplantılarına ve alınan kararlara değinerek "Alamadığımız bir karar var. Onu da inşallah önümüzdeki dönemlerde alabiliriz. Uyuşturucu müptelası olan insanlarımızın tedavisinde Sosyal Güvenlik Kurumumuzun hem madden hem de manen aktif rol almasıdır" diye konuştu.

Projenin çıkış hikayesini anlatan Soylu, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının "Narkolog Projesi" kapsamında uyuşturucu madde kullanan ve satanlara ilişkin profilleme çalışmasından elde edilen verilerin bu projenin başlatılmasında önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

"90 bin metruk binayı yıktık, 15 binini de restore ettik"

Soylu, "Narkolog araştırmamızda iki sonuç çıktı, evde kullanıyorum, metruk binalarda kullanıyorum. 100 bini aşkın metruk binaya operasyon başlattık ve bunların 90 bine yakınını yıktık. Yıkamadığımız 15 binini de tamamen restore ettik ve onların metruk bina olarak kullanılmasını engellemeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, okul çevrelerinde yoğun güvenlik önlemleri aldıklarını parklara, arabalara, stüdyo tipi dairelere denetimler düzenlediklerini anlatan Soylu, uyuşturucu kullanımından kaynaklı 2016'da 921 ölümün gerçekleştiğini ve bunun azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmayı anlattı.

Bu sayının 2017'de 941'e yükseldiğini anımsatan Soylu, yürütülen mücadele sonucu uyuşturucu kullanımından kaynaklı ölümlerin 2018'de 657'ye, 2019'da 342'ye düştüğünü dile getirdi.

Soylu, 2020 yılı için bu sayıyı 300'ün altına indirmeyi düşündüklerini söyledi.

Bu yıl 113,5 milyon kök kenevir ele geçirildi

Geçen yıl Türkiye'de ele geçirilen uyuşturucu açısından rekorlar kırıldığını kaydeden Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu yıl şu ana kadar 113,5 milyon kök kenevir yakaladık. Bunun piyasa fiyatı 30 milyar lira. Bu paranın yüzde 70-80'i terör örgütü PKK'ya gidecekti. Hakikaten burada çok önemli bir mücadele ortaya konuluyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin 2018 verilerine göre uluslararası bir ölçüt olan 15-64 yaş aralığındaki milyon kişi başına düşen madde bağlantılı ölüm oranı ABD'de 314, Kanada'da 180, Rusya'da 54, Almanya'da 23,6. 2020 Avrupa Uyuşturucu raporuna göre Avrupa Birliği ortalaması ise yüzde 23,7. Türkiye'de bu rakam 2015'te 11,1, 2016'da 17, 2017'de 17,1, 2018'de 11,8, 2019'da ise 6,1. Bunu küçümsüyor diye, bizde az diye söylüyor değilim. Yanlış anlaşılmasın. Milyonda bir tane bile bizim için büyük rakamdır. Ama ölçek olarak nerede olduğumuzu tespit için ifade etmeye çalışıyorum."

Evladı uyuşturucu bağımlısı olup kendisinden yardım isteyen çok anneyle karşılaştığını belirten Soylu, "Onları hissetmeden, görmeden sırça köşklerde bu mücadele başarılı olamaz. Meseleyi sadece uyuşturucu kullanan çocuk olarak görmek bu işin içinde aktif mücadele eden biri olarak söylemek istiyorum ki yanılgıların en büyüğüdür. Bu bir aile, toplumsal meseledir. Burada aileyi yalnız bırakırsak devlet, birey olarak da eksik yapmış oluruz" diye konuştu.

Soylu, uyuşturucu sorununu yıkacak şeyin, anne yüreği ve iradesi olduğunu söyledi.

Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından panelistler uyuşturucuyla mücadele alanında yürüttükleri çalışmaları ve tecrübelerini anlattı.

Programda, "Bağımlı Anneleri" ve "İki Ekmek" videoları gösterildi.

Panelistler daha sonra gazeteci, uyuşturucu mağduru anne, muhtar ve öğretmenlerden oluşan katılımcıların sorularını yanıtladı.

Program, panelistlere hediye takdiminin ardından sona erdi.

2020 Narkotik Analiz Raporu sonuçları açıklandı

Türkiye'nin uyuşturucu profilini çıkarmak amacıyla uyuşturucu kullanan 15 bin kişiye 65 soru yöneltildi. 2020 Narkotik Analiz Raporu hazırlandı. Sonuçları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.

Uyuşturucu kullananların yüzde 86'sı aile içinde şiddet görmüyor.

Uyuşturucuya başlayanların büyük çoğu öncesinde tütün kullanıyor

Soylu, "Uyuşturucu kullananlarda cinsiyet farkı söz konusu, kadınlar ancak yüzde 5, 5 buçuk civarında kullanıyorlar esas kullanıcı erkekler. Yine uyuşturucu kullananların yüzde 85 buçuğu aileleriyle birlikte yaşıyorlar.Bir aile ancak çocuğunun kullandığını ortalama 2 yıl sonra öğreniyor. Temel mesele bu süreci kısaltmaya çalışmak" dedi.

Kişilere uyuşturucu kullanmadan önce alkol ve sigara kullanıp kullanmadıkları da soruldu. Yüzde 81'i öncesinde tütün ürünü tüketiyor, yüzde 38'i ise alkol kullanıyor.

En riskli grup 15-24 arasındaki gençler

İlk uyuşturucuyu yüzde 74 oranında arkadaşları temin ediyor. Uyuşturucuya başlayan en riskli yaş gurubu yüzde 71'lik oranla 15-24 yaş aralığındaki gençler.

Aile ve kişinin eğitim düzeyi arttıkça, uyuşturucu kullanma oranı da düşüyor.

Raporda uyuşturucu kullandığını belirtenlerin yüzde 48'inin annesi ilkokul mezunu.

Uyuşturucuyla mücadelede başarı

Uyuşturucu ile mücadele sonuçlarını vermeye başladı. 2017 yılında uyuşturucudan hayatını kaybedenlerin sayısı 941 iken, 2019 yılında bu rakam 342'ye geriledi.

