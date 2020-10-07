Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 20 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, terör operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, son 24 saatte 20 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kararlı, Etkin ve Güçlü bir şekilde terörle mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."
Etiketler: son dakika msb terör PKK teröristSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 16:43
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