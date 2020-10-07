Milli Savunma Bakanlığı, terör operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte 20 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kararlı, Etkin ve Güçlü bir şekilde terörle mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."