İyi Parti'de korsan liste tartışması büyüyor. Adana Milletvekili İsmail Koncuk kongrede hazırlanan listeye tepkisini dile getirdi.

Koncuk, 2. Olağan Kurultay'daki Genel İdare Kurulu seçiminde oy verilmeyecekler listesinde adının bulunmasına tepkiliydi.

"Parti içinde mücadelemize devam edeceğiz"

Koncuk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kol kırılır yen içinde kalır' Neden yen içinde kalacak? Yen içinde kalınca düzelecek mi? Bunlar düzelmedikten sonra iyi parti sürekli tartışılan bir siyasi parti olarak önümüzde duracak. İyi Parti'nin yeniden fabrika ayarlarına dönmesini ısrarla ifade ediyoruz. Partimiz içinde mücadelemize devam edeceğimizi ilan ettik. Umarım karşılık bulur. Karşılık bulmazsa bundan daha farklı anlamlar çıkarmak istemiyoruz."

İsmail Koncuk'un da aralarında olduğu bazı vekiller tepki olarak İyi Parti grup toplantısına katılmamıştı. Sıraları boş kalmıştı. Koncuk, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den görüşme daveti gelirse gideceğini söyledi.

