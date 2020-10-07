Rusya, 2017 yılında başladığı elektronik vize uygulamasının kapsamını genişletti. Yeni düzenleme ile elektronik vizeyi 2021 yılından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 52 ülke vatandaşı alabilecek.

Elektronik vize, artık Rusya'nın belli bölgelerini değil tümünü kapsayacak. Rusya'da kalış süresi de 8 günden 16 güne çıkarılacak.

Elektronik vizeyi internetten, turistik, iş, sağlık amaçlı almak mümkün olacak.

40 ABD doları karşılığında alınabilecek elektronik vize, 6 yaşa kadar çocuklar için ücretsiz olacak.