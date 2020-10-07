Haber Giriş: Kaynak: AA
Eylül 2020 kayıtlara geçen 'en sıcak eylül ayı' oldu
[Fotoğraf: Depo Photos]
Avrupa Birliğinin iklim değişikliği gözlemleme kurumu, bu yıl eylül ayının kayıtlara geçen "en sıcak eylül ayı" olduğunu duyurdu.
Copernicus İklim Değişikliği Servisi, küresel sıcaklık ölçümlerine ilişkin yaptığı açıklamada, küresel sıcaklıkların Eylül 2020'de ortalamanın üzerinde gerçekleştiğini belirtti.
Bu yıl eylül ayında sıcaklığın, geçen yıl eylül ayının 0,05 derece üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.
Uzmanlar, bunun insan kaynaklı karbon emisyonların yol açtığı sıcaklık artışlarının bir göstergesi olduğuna işaret etti.
Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Sibirya Arktik bölgesindeki sıcaklığın ortalamanın üzerinde devam ettiğini vurguladı.
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