Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ocak-eylül döneminde, tesis ve faaliyetlerin çevre mevzuatında belirtilen usul ve esaslara, sınırlama ve yasaklamalara, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) ve çevresel izin süreçlerinde belirtilen taahhüt ve izin koşullarına uygun işletilip işletilmediğinin kontrolü için 25 bin 367 çevre denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde, Çevre Kanunu'na muhalefet eden kuruluşlara toplam 181 milyon 655 bin 782 lira ceza kesildi.

Hava kirliliğine yönelik denetimlerde 195 idari işlem yapıldı, 13 milyon 545 bin 31 lira ceza verildi. Su kirliliği kaynaklı 233 işlemde 24 milyon 380 bin 797 lira, toprak kirliliği kaynaklı 52 işlemde 3 milyon 362 bin 301 lira ceza uygulandı.

740 bacadaki ölçümler 7/24 izleniyor

Bakanlık tarafından sahada yapılan denetimlerin yanı sıra "Sürekli Atık Su İzleme Sistemleri" ile 291 atık su arıtma tesisi, "Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri" ile 321 sanayi tesisine ait 740 bacadaki ölçümler 7/24 online izleniyor.

Türkiye'deki 81 ilde toplam 355 hava kalitesi izleme istasyonu ile uluslararası standartlara uygun hava kalitesi online ölçülüyor. Bu ölçümler tam otomatik cihazlarla yapılıyor, istasyonlardan anlık alınan ölçüm sonuçları saatlik ortalamalar halinde, "Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı"na gönderiliyor. Ölçüm sonuçları ham veri olarak "www.havaizleme.gov.tr" adresinden kamuoyunun bilgisine sunuluyor.

Su kalitesi 2017'den bu yana izleniyor

"Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı (EKİP)" kapsamında Ergene, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay, Susurluk ve Sakarya havzaları ile Kahramanmaraş Aksu Çayı'nda 82 noktada düzenli izleme çalışmaları devam ediyor.

"Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı" ile de tüm denizlerdeki su kalitesi 353 noktada 2017'den bu yana izleniyor.

Hava kalitesi ölçüm istasyonları, sürekli emisyon ölçüm sistemleri, deniz kalitesi izleme istasyonları ve sürekli atık su izleme istasyonlarından gelen tüm veriler, "Sürekli İzleme Merkezi" yazılım sisteminde toplanıyor. Bu veriler, çevreye ilişkin karar alma süreçlerinde kullanılıyor.