Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Operasyonların kesintisiz süreceği kaydedildi.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/HB26mwprZG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2020
Etiketler: terör operasyonları son dakika barış pınarı bölgesiSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 11:45
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